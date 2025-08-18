Στο νοσοκομείο της Λεμεσού νοσηλεύεται άντρας, έπειτα από καταδίωξη, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή του, χθες Κυριακή. Στην κατοχή του φέρεται να εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε από μέλος της Αστυνομίας, τετράτροχη μοτοσυκλέτα να κινείται σε περιοχή της Λεμεσού, χωρίς πινακίδες εγγραφής και τον οδηγό να μην φέρει κράνος.

Έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός δεν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Οδήγησε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, επικίνδυνα και αλόγιστα, προστίθεται.

Σε κάποιο σημείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Στην κατοχή του οδηγού της τετράτροχης, ηλικίας 31 ετών, ανευρέθηκε μικρή ποσότητα κάνναβης, ένας σπαστήρας και ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 31χρονος από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα σπονδύλου και κρατήθηκε για νοσηλεία. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

