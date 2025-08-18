Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αναμένεται να προσαχθεί σήμερα αλλοδαπός, κάτοικος Χλώρακας, ηλικίας 53 ετών, που φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύντροφο του, ηλικίας 34 ετών.

Τραυμάτισε, επίσης, δεκατετράχρονο αγόρι, παιδί γυναίκας που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στα όσα διαδραματίστηκαν σε οικία στη Χλώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμέσως μετά το έγκλημα, ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίστηκε.

Πηγή: ΡΙΚ