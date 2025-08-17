Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Τσάδας – Κοίλης, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή.

Η πυρκαγιά, ανέφερε ο κ. Κεττής, έχει οριοθετηθεί και κατέκαυσε περίπου ένα (1) τετραγωνικό χιλιόμετρο από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων. Πρόσθεσε πως παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε ετοιμότητα για τυχόν αναζωπυρώσεις και τελικές κατασβέσεις, σημειώνοντας πως οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στη σκηνή για όσο χρειαστεί.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έξω από οικίες της κοινότητας Τσάδας, οι οποίες κινδύνευαν άμεσα και προστατεύθηκαν.

Έγινε άμεση ενεργοποίηση, όπως έχει αναφερθεί, τόσο του Εθνικού Σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ όσο και του ΙΚΑΡΟΣ 2, με έδρα το Κέντρο Συντονισμού Ζήνων (ΚΣΕΔ) με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, Αρχιπύραρχου, Υπαρχηγού Αστυνομίας και εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης: Φωτιά Πάφος: Στήθηκε συντονιστικό κέντρο-Ενεργοποιήθηκαν «Πυρσός» και «Ίκαρος»

Στην πυρκαγιά, σημείωσε ο κ. Κεττής, και στη διοίκηση στο προωθημένο κέντρο ελέγχου μετέβη ο Β/ΕΥΠΣ Πάφου και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Π.Υ.

Πρόσθεσε πως μετά από οδηγίες του Υπαρχηγού Αστυνομίας, λειτούργησε ομάδα χειρισμού κρίσεων στην Επαρχία Πάφου υπό τον Αστυνομικό Διευθυντή.

Προέβηκαν επίσης, σημείωσε, σε εκκενώσεις 10 οικιών μαζί με την Πολιτική Άμυνα μεταξύ των κοινοτήτων ,Κοίλης - Τσάδας. Επιπρόσθετα, απέκοψαν, όπως είπε, τον δρόμο Κοίλης- Τσάδας λόγω της πυρκαγιάς και τον δρόμο Πάφου - Πολης Χρυσοχούς κυρίως λόγω των καπνών και της χαμηλής ορατότητας. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν συνολικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 14 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, το Τμήμα Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 προωθητές γαιών και 2 ομάδες πεζοπόρων με 55 δασοπυροσβέστες, η Πολιτική Άμυνα 10 Κ.Μ.Π με 30 άτομα, η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου με 1 υδροφόρο και 2 προωθητές γαιών, η Υπηρεσία Θήρας με δύο κινητές μονάδες πυρόσβεσης και 4 άτομα.

Επίσης στο έργο πυρόσβεσης συνέδραμαν Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα Support Cy και ΕΤΕΑ

«Αποτρέψαμε τα χειρότερα»

Δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα κατέκαψε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της κοινότητας Τσάδας και Κοίλης, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάββα Ιεζεκιήλ, σημειώνοντας πως σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία απέτρεψαν τα χειρότερα.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ιεζεκιήλ ανέφερε πως η φωτιά κατέκαψε άγρια βλάστηση σε ακανθώδεις θάμνους.

Την ίδια στιγμή, είπε ο κ. Ιεζεκιήλ, εκδηλώθηκε και πυρκαγιά στον Πωμό. Επειδή, είπε, «η πυρκαγιά στον Πωμό ελέγχθηκε από την πρώτη στιγμή από τους δασοπυροσβέστες και υπαλλήλους του Τμήματος Δασών, που μετέβησαν στην πυρκαγιά, όλες τις δυνάμεις που είχα στείλει σε εκείνη την πυρκαγιά τις γύρισα στην Τσάδα για αυτό και προλάβαμε τα χειρότερα».

Σ’ αυτή την πυρκαγιά του Πωμού, συνέχισε, απέστειλε τέσσερα πτητικά μέσα, τα οποία κατόπιν εντολής του επέστρεψαν στην Τσάδα άμεσα.

Επίσης, δήλωσε, έδωσε εντολή σε όλες τις δυνάμεις του Τμήματος Δασών που αποτελούνταν από 55 δασοπυροσβέστες, μαζί τους ο ίδιος ως Διευθυντής του Τμήματος Δασών και ο υποδιευθυντής, πέντε πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος επτά προωθητές γαιών από τους οποίους οι τέσσερις είναι ιδιωτικοί, δύο βυτιοφόρα εκ των οποίων το ένα είναι του Τμήματος Δασών και το ένα είναι ιδιωτικό, το οποίο ενοικιάζει το Τμήμα Δασών, να συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης.

Κατόπιν τούτου, είπε ο κ. Ιεζεκιήλ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να περικυκλώσουν τη φωτιά, ώστε να μην ξεφύγει από τον δρόμο Πάφου – Στρουμπιού – Πόλης Χρυσοχούς και να έχουν δυσάρεστες συνέπειες.

"Οι προσπάθειες μας", σημείωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, "εστιάστηκε στο να μην πλησιάσει η φωτιά το χωριό της Τσάδας και κατ΄επέκταση να μπεί στην κοιλάδα της Έζουσας".

Αυτό έγινε κατορθωτό σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατέληξε.