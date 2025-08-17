Αγνοούμενο χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας εντόπισε και διέσωσε η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ΚΣΕΔ σε ανακοίνωσή του, στις 17 Αυγούστου η ώρα 13:40, το Κέντρο ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», μετά από λήψη πληροφορίας η οποία αφορούσε σε αγνοούμενο χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά την επιχείρηση, σημειώνεται, το ΚΣΕΔ κινητοποίησε σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας καθώς και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου.

Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε και διασώθηκε από σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στις 14:25 και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, καταλήγει το ΚΣΕΔ.

