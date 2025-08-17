Γύρω στις δύο το μεσημέρι σήμερα άγνωστος κάλεσε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε συγκεκριμένο υποστατικό στην Αγία Νάπα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ, το οποίο έκανε αναφορά για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στο ίδιο υποστατικό.

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το αστυνομικό πρωτόκολλο και ο χώρος εκκενώθηκε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί το οτιδήποτε.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

