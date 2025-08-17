Αύριο, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αυτούσια η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το απόγευμα, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.