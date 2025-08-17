Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Κοκκινογιά, της κοινότητας Τριμίκλινης, της επαρχίας Λεμεσού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:42 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 8:50, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.