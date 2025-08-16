Πολίτης στην επαρχία Πάφου κατήγγειλε ότι όταν κάλεσε το 112 για πυρκαγιά, η απάντηση που έλαβε από τη λειτουργό ήταν: «Εν τζαι εν εγώ που θα την σβήσω». Το περιστατικό έχει ήδη τεθεί υπόψη της αστυνομίας, η οποία, κατόπιν οδηγιών του Αναπληρωτή Αρχηγού της Δύναμης, ξεκινά διοικητική έρευνα.

Ο πολίτης, μέσω ανάρτησης του στα κοινωνικά δίκτυα, περιγράφει την αδιάφορη και απρεπή συμπεριφορά της λειτουργού του 112, σημειώνοντας ότι τον αντιμετώπισε με απόλυτη απάθεια.

Αρχικά ο πολίτης αναφέρει ότι επιστρέφοντας μαζί με την σύζυγο του στον Πωμό ξεκίνησε πυρκαγιά στη άκρη του δρόμου «Χτες, επιστρέφοντας στον Πωμό από τον Σταυρό της Ψώκας, έξω ακριβώς από την Λυσό προς Πελαθούσα, εκεί ακριβώς που ξεκινά το δάσος της Πάφου, εγώ και η σύζυγος μου, γίναμε μάρτυρες του πιο κάτω γεγονότος. Μόλις είχε ξεκινήσει πυρκαγιά στην άκρη του δρόμου.»

Ακολούθως τηλεφώνησε άμεσα στο 112 για να ενημερώσει, λαμβάνοντας αδιανόητη απάντηση «Η απογοήτευση μου όταν τηλεφώνησα έντρομος στο 112, ήταν τεράστια. Η κυρία που απάντησε το αγωνιώδες τηλεφώνημα μου, με αντιμετώπισε με την μεγαλύτερη απάθεια που μπορεί να φανταστεί κανείς. "Είμαι στο τάδε σημείο και ακριβώς τώρα, φαίνεται να έχει ξεκινήσει φωτιά", ανάφερα και συνέχισα για να πείσω για τη σοβαρότητα της κατάστασης.« Κάτω ακριβώς ξεκινά το δάσος «Κάμετε γρήγορα, θα εξαπλωθεί», επέμενα με αγωνία για να πάρω την αποστομωτική απάντηση... « Εν τζαι εν εγώ που θα την σβήσω..» Ακούγοντας αυτό μείναμε άφωνοι… Κλείσαμε το τηλέφωνο γεμάτοι απογοήτευση για το πως το Σύστημα αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά και πως εκτιμά τη συνεργασία των πολιτών.»

Καταλήγοντας ο πολίτης επισημαίνει πως,η αρμόδια λειτουργός αδιαφόρησε εντελώς. «Η κυρία δεν ζήτησε λεπτομέρειες για το περιστατικό, ούτε το όνομα μου ούτε την ακριβή τοποθεσία του συμβάντος. Φαίνεται ότι ως τόπος και ειδικά αυτοί που έχουν ρόλο, δεν έμαθαν τίποτα από την πρόσφατη τραγωδία στην Ορεινή Λεμεσό. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν μάθαμε την εξέλιξη. Μάλλον με κάποιο τρόπο θα αντιμετωπίστηκε ή από τύχη δεν εξαπλώθηκε. Ακούει όμως κάποιος εκεί έξω; Το τηλεφώνημα μου έγινε στις 16:02 την Παρασκευή 15/8/2025. Θα το ψάξουν οι αρμόδιοι; Θα έχουν τη κράση να ακούσουν την μαγνητοφωνημένη συνομιλία και να πάρουν μέτρα; Καημένη Κύπρος. Επικολλώ και το βίντεο για ενίσχυση των όσων αναφέρω.»

Δείτε το βίντεο της ανάρτησης: