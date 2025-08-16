Αναφορικά με δημοσίευση που έγινε σήμερα, 16 Αυγούστου 2025, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και στην οποία γίνεται λόγος για ανάρμοστη ανταπόκριση μέλους της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112 σε κλήση πολίτη, η Αστυνομία προχώρησε άμεσα σε ενέργειες.

Συγκεκριμένα, η κλήση αφορούσε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, 15 Αυγούστου, σε περιοχή της επαρχίας Πάφου. Από τη στιγμή που η δημοσίευση περιήλθε στην αντίληψη της Ηγεσίας της Αστυνομίας, ο Αναπληρωτής Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Πανίκος Σταύρου, έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας.

Η έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό του μέλους που απάντησε στην κλήση, στη διερεύνηση του περιστατικού και στην προώθηση των περαιτέρω ενεργειών που ενδεχομένως θα χρειαστούν.

Διαβάστε επίσης: Λευκωσία: 37χρονος & 45χρονος θύματα απάτης σε «επενδύσεις» κρυπτονομισμάτων