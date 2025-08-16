Ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου στις 09:20 το πρωΐ με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε ισόγειο κατοικία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, παλαιότερα η κατοικία χρησιμοποιείτο ως χώρος γραφείων. Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές έπαθε ο εσωτερικός χώρος της οικίας ο οποίος ήταν διαχωρισμένος με τοιχοποιία κατασκευασμένη από γυψοσανίδες, ως επίσης και εξοπλισμός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερου με είσοδο των μέλων μας με χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Τα αιτία της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

