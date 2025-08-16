Πυρκαγιά ξέσπασε στην τοποθεσία «Μαζόβουνος» στη κοινότητα Δελίκηπου Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:00, αφού έκαψε τρία δεκάρια άγριας βλάστησης με διάσπαρτα πεύκα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, 2025 και ώρα 12:44, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Μαζόβουνος» της κοινότητας Δελίκηπου της επαρχίας Λάρνακας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:00, αφού έκαψε συνολική έκταση τριών δεκαρίων καλυμμένη με άγρια βλάστηση συμπεριλαμβανομένων διάσπαρτων δέντρων πεύκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 29 άτομα του Τμήματος Δασών με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, δύο προωθητές γης και δύο βυτιοφόρα. Τις επιχειρήσεις του Τμήματος Δασών, υποστήριξε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία άτομα και ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και έξι άτομα της Εθνικής Φρουράς με δύο οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης τέσσερα μισθωμένα από τη Δημοκρατία αεροπλάνα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.