Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι γύρω στις 9.00 το βράδυ της Παρασκευής [15 Αυγούστου] η κατάσταση στο οδικό δίκτυο, όπου η κυκλοφορία συνεχίζει κανονικά, τόσο στους αυτοκινητοδρόμους και αστικές περιοχές, όσο και στις παραλιακές και ορεινές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι, στον δρόμο Πεδουλά-Pinewood-Κακοπετριάς, σε σημείο στην περιοχή Πεδουλά, παραμένει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας λόγω ακινητοποίησης λεωφορείου. Γίνονται ενέργειες για μετακίνηση του λεωφορείου από το σημείο, με ειδικό ρυμουλκό όχημα.

Το λεωφορείο οδηγείτο στον δρόμο και ακινητοποιήθηκε γύρω στη 1.00 το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μηχανή και κατασβήστηκε άμεσα από το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που ήταν εγκατεστημένο στο όχημα. Κατά το περιστατικό δεν κινδύνευσε οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ μετά από διευθετήσεις, οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο επιβιβάστηκαν σε δεύτερο λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

