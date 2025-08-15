Προσοχή συστήνει η Αστυνομία στους διερχόμενους οδηγούς στον δρόμο Πεδουλά-Pinewood-Κακοπετριάς, όπου σε σημείο στην περιοχή Πεδουλά, έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο, με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή στο σημείο η μία λωρίδα του δρόμου, γύρω στις 2.00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στο σημείο γύρω στη 1.00 το μεσημέρι, λόγω μηχανικής βλάβης και γίνονται ενέργειες για παραλαβή του με ειδικό ρυμουλκό όχημα.

Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, να οδηγούν το όχημα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.

