Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του εικονιζόμενου προσώπου, που αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων που διεξάγονται σχετικά με υπόθεση απόπειρας εμπρησμού, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λάρνακας, τον Ιούνιο του 2024.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, στο τηλέφωνο 24-804380 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.