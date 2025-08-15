Eπείγουσα έκκληση προς την Κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα πολιτικά κόμματα και τις συντεχνίες απηύθυνε ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Αμπντάλα Αττάρι, ζητώντας να αναλάβουν άμεση και αποφασιστική δράση για την προστασία της ζωής των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σε "έκτακτη" δήλωσή του, όπως αναφέρεται, η "έκκληση αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική μετά τη χθεσινή προκλητική εισβολή του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ – προσώπου διεθνώς καταγγελθέντος για εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων και χαρακτηρισμένου ως persona non grata σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες – στο κελί του Παλαιστίνιου ηγέτη και βουλευτή Μαρουάν Μπαργκούτι".

Μπροστά στις κάμερες, ο Ισραηλινός Υπουργός "τον απείλησε ανοιχτά με φυσική εξόντωση, ενώ το σχετικό βίντεο καταγράφει και τη δραματική επιδείνωση της υγείας του".

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης εδώ και 23 χρόνια, υποβαλλόμενος σε συστηματικά βασανιστήρια από τις ισραηλινές αρχές κατοχής, αναφέρεται στη δήλωση του κ. Αττάρι.

Πηγή: ΚΥΠΕ