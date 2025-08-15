Αύριο, η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ παροδικά στα νοτιοδυτικά θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, τις πρωινές ώρες ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά και να καταστούν μέχρι το μεσημέρι μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.