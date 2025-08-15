Δεκαπενταύγουστο και πανηγύρια ταυτίστηκαν στη λαϊκή μνήμη και μετεξελίχθηκαν σε πλείστες περιπτώσεις σε φεστιβάλ και γιορτές με μουσική και φαγητό. Κάποτε το πανηγύρι αποτελούσε, ένα υπαίθριο θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα ένα εμπορικό γεγονός, καθώς τη μέρα αυτή μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν οπωρικά, φρούτα, όσπρια αλλά και χρηστικά αντικείμενα, όπως σκεύη, εργαλεία και παραδοσιακά προϊόντα.

Στην επαρχία Πάφου τα πανηγύρια ακόμα και με τη νέα τους μορφή εξακολουθούν να έχουν την τιμητική τους, αφού σε όλες τις κοινότητες διοργανώνονται εκδηλώσεις μουσικοχορευτικές, δίδοντας την ευκαιρία στους κατοίκους των κοινοτήτων, στους απόδημους, αλλά και σε επισκέπτες να συνευρεθούν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να γλεντήσουν.

Οι ιερές μονές της επαρχίας Πάφου πανηγυρίζουν και αυτές την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ πλήθος πιστών από όλη την Κύπρο επισκέπτεται σήμερα και τις μονές της επαρχίας Πάφου, του Αγίου Νεοφύτου και της Χρυσορρογιατίσσης. Οι διάσπαρτες σε όλο το νησί -μεγαλοπρεπείς ή ταπεινές εκκλησίες- που είναι αφιερωμένες στην Παναγία τη μέρα αυτή λειτούργησαν με μεγαλοπρέπεια και προσέλκυσαν τους πιστούς, αλλά και πραματευτάδες.

Σύμφωνα με την Άννα Τσέλεπου, μελετήτρια της παράδοσης, η κοίμηση της Θεοτόκου που εορτάζεται το Δεκαπενταύγουστο μπορεί να θεωρηθεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και στην Κύπρο, προσθέτοντας πως ένα ολόκληρο δεκαπενθήμερο είναι αφιερωμένο στην Παναγία, προηγείται η νηστεία, μέχρι ο Δεκαπενταύγουστος να σημάνει τη μέρα που θα γιορταστεί το όνομα της.

Είναι τόση η μεγαλοπρέπεια, που ονομάζεται το Πάσχα του Καλοκαιριού ή το Πάσχα της Παναγίας, συμπλήρωσε.

Στους ναούς, συνέχισε, είναι εκατοντάδες οι χειροποίητοι άρτοι της γιορτής για την Παναγία.

Με μεγαλοπρέπεια στις εκκλησίες, κυρίως αυτές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία, τη μέρα αυτή δοξάζεται το όνομα της. Νοικοκυρές μεταφέρουν από το βράδυ τους άρτους που ζύμωσαν μαζί με τα ψωμιά για το γιορταστικό τραπέζι την επόμενη μέρα, στις εκκλησίες και θα "κάμουν γιορτή της Παναγίας" όπως λένε για να δοξάσουν το όνομα της. Η Παναγία για τους πιστούς της Κύπρου, κυρίως για τις γυναίκες που μαυροφόρησαν από τους πολέμους στον τόπο μας, πάντα έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους, είπε η κ. Τσέλεπου, σημειώνοντας πως αποτελεί τη μόνιμη επίκληση που έρχεται στο στόμα τους σε χαρές και λύπες.

Διαβάστε επίσης: Η Κοίμηση της Θεοτόκου: Η Θεομητορική εορτή της Χριστιανοσύνης

Πηγή: ΚΥΠΕ