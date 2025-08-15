Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στις 14:00 σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, η φωτιά που ξέσπασε σε ράμπα πολυκατοικίας, φαίνεται να προκλήθηκε από εύφλεκτα υλικά – χαλιά, έπιπλα κήπου, πιθάρια και γλάστρες – τα οποία είχαν τοποθετηθεί από κατάστημα που διαχειρίζεται τον ισόγειο χώρο. Οι ζημιές ήταν εκτεταμένες, με τα χαλιά και τα έπιπλα να καταστρέφονται πλήρως, ενώ η πολυκατοικία υπέστη εξωτερικές φθορές.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής, με τη χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

