Σιωπηλή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία αργά τη Πέμπτη για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν πρόσφατα από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα εν ώρα καθήκοντος.

Οι διαδηλωτές, που προέρχονταν από διάφορες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των CY Movement to Gaza, United for Palestine Nicosia, Anatropi και AFOA, κρατούσαν πλακάτ με τις φωτογραφίες των σκοτωμένων δημοσιογράφων.

Ο Μάθιου Σταυρινίδης, εκ μέρους της Genocide-Free Cyprus (GFC), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «το Ισραήλ συνεχίζει να σφαγιάζει την αλήθεια, συνεχίζει να στοχοποιεί δημοσιογράφους που βρίσκονται επί τόπου στη Γάζα, αποκαλύπτοντας τα εγκλήματα πολέμου και τη γενοκτονία του Ισραήλ».

Αναφερόμενος στη στάση του Ισραήλ, είπε ότι «τους φιμώνουν, τους στοχοποιούν και το δικαιολογούν αυτό ως ηλίθιες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι προπαγάνδα στο τέλος της ημέρας. Αυτός είναι απλώς ένας λόγος για να δικαιολογηθούν τα εγκλήματα πολέμου. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε δικαιολογία για να αποσιωπήσουν την αλήθεια και, μέχρι στιγμής, έχουν σκοτώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους δημοσιογράφους», σημείωσε.

Έκανε λόγο για "συνενοχή της Κυβέρνησης" στην Κύπρο "και των ΜΜΕ" "επειδή δεν συζητούν αρκετά τα γεγονότα που εκτυλίσσονται, επειδή για κάποιο λόγο δίνουμε την ισραηλινή εκδοχή της ιστορίας πολύ πιο καθαρά από οποιουδήποτε άλλου, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων που βρίσκονται στην Κύπρο".

«Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι το παλαιστινιακό κίνημα στην Κύπρο δεν πρόκειται να πάει πουθενά, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές του καλοκαιριού», ανέφερε.

«Δεν θα δεχτούμε η Κυβέρνησή μας να συνεχίσει να συνδέεται πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, με ένα εγκληματικό κράτος που βρίσκεται υπό έρευνα από το ΔΠΔ, του οποίου οι ηγέτες έχουν εναντίον τους εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας", ανέφερε

«Δυστυχώς, τα πράγματα στη Γάζα δεν βελτιώνονται. Επιδεινώνονται. Οι Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν μέρα με τη μέρα. Οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να γίνονται στόχος και ο κόσμος παραμένει συνένοχος παρακολουθώντας απλώς τις φρικαλεότητες», σημείωσε ο Μάθιου Σταυρινίδης.

«Όταν σφαγιάζονται παιδιά, όταν ακρωτηριάζονται άνθρωποι και δεν υπάρχει αναισθησία για τις θεραπείες τους, αυτός δεν είναι πόλεμος. Αυτή είναι γενοκτονία. Ήρθε η ώρα η Κυβέρνησή μας να αρχίσει να το αποκαλεί γενοκτονία και όχι απλώς σύγκρουση, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει τους δεσμούς της με το Ισραήλ», επεσήμανε.

Υποστήριξε πως η Κύπρος παίζει ρόλο σε αυτό που γίνεται "είτε πρόκειται για μεταφορές όπλων μέσω των λιμανιών είτε για τη χρήση των βρετανικών βάσεων ως ορμητηρίου για επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και άλλων ΝΑΤΟϊκών επιχειρήσεων στην περιοχή που βοηθούν το αποικιακό καθεστώς του Ισραήλ».

