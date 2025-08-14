Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στην Κύπρο χρησιμοποίησαν διαφήμιση στο διαδίκτυο το 2024.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ, μεταξύ των 20 χωρών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία για το 2024, η διαφήμιση στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε από περισσότερες από 3 στις 5 επιχειρήσεις στη Μάλτα (60,4%), και από τις μισές σχεδόν επιχειρήσεις στη Φινλανδία (49,8%) και την Κύπρο (49,4%).

Στον αντίποδα, μόνο το 25% των επιχειρήσεων στη Ρουμανία (22,8%), την Πολωνία (23,2%) και την Πορτογαλία (23,6%) χρησιμοποίησαν διαφήμιση στο διαδίκτυο.

Η Eurostat αναφέρει ότι η πιο δημοφιλής μέθοδος διαφήμισης στο διαδίκτυο είναι η χρήση πληροφοριών από προβολές περιεχομένου από χρήστες σε ιστοσελίδες ή λέξεις-κλειδιά από τα ερωτήματά τους. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται από το 76,8% των επιχειρήσεων της ΕΕ που πληρώνουν για διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Εν τω μεταξύ, το 44,3% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε γεωγραφική στόχευση, μια στρατηγική που χρησιμοποιεί γεωγραφικές πληροφορίες από διευθύνσεις IP ή λεπτομέρειες δικτύου για να προσαρμόσει το περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία ενός χρήστη. Για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, η γεωγραφική στόχευση μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους διαφήμισης για την καλύτερη προσέλκυση πιθανών πελατών.

Η συμπεριφορική στόχευση, που χρησιμοποιείται από το 41,6% των επιχειρήσεων που πληρώνουν για διαφημίσεις στο διαδίκτυο, χρησιμοποιεί δεδομένα από προηγούμενες διαδικτυακές δραστηριότητες ενός χρήστη, μέσω cookies, για να προσδιορίσει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του.

Αλλες μέθοδοι στοχευμένης διαφήμισης χρησιμοποιήθηκαν από το 45,3% των επιχειρήσεων που πληρώνουν για διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Πηγή: ΚΥΠΕ