Η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των πέντε συμπατριωτών μας στα κατεχόμενα συνιστά κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Πρόσθεσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία εντείνει τις διπλωματικές της ενέργειες, τόσο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και έναντι τρίτων κρατών, ώστε να επιτευχθεί ο άμεσος τερματισμός της παράνομης κράτησης και η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΚΔ και της ΕΕ, ενώ παράλληλα εξετάζεται η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων κατά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ενώπιον του ΕΔΑΔ. Επίσης, είπε ότι το κράτος συστήνει σε όλους όσοι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την αναβολή για τις 21 Αυγούστου από το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα της «ακροαματικής διαδικασίας» για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη», ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι "επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας η παντελής έλλειψη οποιασδήποτε βάσης για την παράνομη κράτηση των πέντε συμπατριωτών μας, η οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Συνέχισε λέγοντας ότι η "παράνομη αυτή πράξη της Τουρκίας και του υποτελούς κατοχικού καθεστώτος, επιβεβαιώνει τη σκόπιμη και κυνική περιφρόνησή προς κάθε έννοια νομιμότητας".

Επανέλαβε ότι "η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη αυτή ενέργεια και εντείνει τις διπλωματικές της ενέργειες, τόσο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και έναντι τρίτων κρατών, ώστε να επιτευχθεί ο άμεσος τερματισμός της παράνομης κράτησης και η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΚΔ και της ΕΕ".

Παράλληλα, ανέφερε, εξετάζεται η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων κατά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ενώπιον του ΕΔΑΔ.

Επίσης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι το κράτος συστήνει σε όλους όσοι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

"Η Κυπριακή Δημοκρατία συστήνει επίσης σε όλους όσοι μεταβαίνουν στις κατεχόμενες περιοχές, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας υπόψη την έκνομη και προκλητική στάση του κατοχικού μορφώματος, που δεν διστάζει να καταπατά βασικές ελευθερίες και δικαιώματα, υπό το πρόσχημα κατασκευασμένων κατηγοριών", κατέληξε ο κ. Λετυμπιώτης.