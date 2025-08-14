Στην παιδοογκολογική Κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου επιστρέφει η δασκάλα Ελένη Αναστασίου μετά από ένα δυναμικό και συλλογικό κίνημα υποστήριξης από γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες.

Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστεί θερμά την Υπουργό Παιδείας και τη διοικητική ομάδα του Υπουργείου για την κατανόηση και την ανταπόκριση σε ένα δίκαιο αίτημα που αφορούσε τα παιδιά που νοσηλεύονται στο παιδοογκολογικό τμήμα.

Η Ελένη Αναστασίου δεν είναι απλώς δασκάλα· είναι στήριγμα, χαμόγελο και ασπίδα για τα παιδιά που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής τους. Η επιστροφή της στην κλινική αποτελεί νίκη της συλλογικής φωνής και της αγάπης για τα παιδιά, δείχνοντας ότι όταν η κοινωνία ενώνεται για έναν κοινό σκοπό, μπορεί να επιφέρει πραγματική αλλαγή.

«Σήμερα γιορτάζουμε, αύριο συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ό,τι αξίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι ο συλλογικός αγώνας για τα δικαιώματα των παιδιών συνεχίζεται.