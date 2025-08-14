Ως μια «στημένη δίκη» και μια «γεμάτη εκβιασμό» διαδικασία, που έχει στόχο να ενοχοποιήσει αθώους ανθρώπους και να εκφοβίσει τις φωνές υπέρ της ειρήνης και της λύσης, χαρακτήρισαν ο Πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένης Κύπρου (ΚΕΚ), Ιζέτ Ιζτζάν, και ο Τ/κ συνδικαλιστής Σενέρ Ελτζίλ τη διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα εναντίον των πέντε παράνομα συλληφθέντων Ελληνοκυπρίων. Οι δύο Τ/κ ακτιβιστές παρακολούθησαν τη σημερινή διαδικασία και σε δηλώσεις τους στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), μετά την απόφαση της αναβολής, κατήγγειλαν μεθοδεύσεις του καθεστώτος, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στους πέντε Ε/κ.

Ιζέτ Ιζτζάν: «Στημένο παιχνίδι που πλήγωσε τη συνείδηση όλων μας»

Ο Πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένης Κύπρου, Ιζζέτ Ιζτζάν, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, έκανε λόγο για μια «στημένη δίκη» που στόχο έχει να κατασκευάσει ενόχους και να νομιμοποιήσει το ίδιο το καθεστώς.

«Το καθεστώς στη βόρεια Κύπρο προσπαθεί να δικαιώσει τον εαυτό του δημιουργώντας ενόχους, κατασκευάζοντας αποδείξεις και εξαναγκάζοντας τους ανθρώπους να αποδεχτούν την ενοχή τους», ανέφερε. Σύμφωνα με τον κ. Ιζτζάν, στους πέντε Ε/κ διαμηνύθηκε ουσιαστικά ότι «εάν παραδεχθείτε την ενοχή σας, η αποφυλάκισή σας θα επιταχυνθεί. Εάν ζητήσετε όμως κανονική δίκη, αυτή η διαδικασία θα τραβήξει για μήνες».

Ο κ. Ιζτζάν τόνισε ότι αυτή η υπόθεση «έχει πληγώσει τη συνείδηση όχι μόνο των Ελληνοκυπρίων, αλλά και των Τουρκοκυπρίων που τάσσονται υπέρ της ειρήνης, της λύσης και της επαναπροσέγγισης. Έχει πληγώσει όλους εμάς».

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα «στημένο παιχνίδι» που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως «στοιχείο εκβιασμού» και ως «προσπάθεια εκφοβισμού, αποσιώπησης και κάμψης των τμημάτων της κοινωνίας που είναι υπέρ της λύσης, της ειρήνης και της ομαλοποίησης».

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πλευρά των αθώων ανθρώπων, των Κυπρίων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας», κατέληξε, εκφράζοντας την πλήρη στήριξη του κόμματός του στους πέντε Ε/κ.

Σενέρ Ελτζίλ: «Οι 5 Ε/κ χρησιμοποιούνται ως όμηροι σε μια διαδικασία εκβιασμού»

Από την πλευρά του, ο Τ/κ ακτιβιστής Σενέρ Ελτζίλ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το καθεστώς προσπαθεί να δημιουργήσει αποδείξεις για τις κατηγορίες, εκβιάζοντας ουσιαστικά τους πέντε Ελληνοκύπριους.

«Η τελευταία πρόταση που έγινε στους ανθρώπους αυτούς ήταν: "Παραδεχθείτε το έγκλημά σας για να σας αφήσουμε ελεύθερους". Σε αντίθετη περίπτωση, η δίκη θα παραταθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης γεμάτης εκβιασμό», είπε.

«Προσπαθούν να ενοχοποιήσουν αθώους ανθρώπους», συνέχισε ο κ. Ελτζίλ, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται ως όμηροι από την αρχή. Γι’ αυτό στεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό τους».

Ο Τ/κ συνδικαλιστής τόνισε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι εμφανής. «Επιδιώκεται ο βορράς του νησιού να παραμείνει μια περιοχή υπό κατοχή, υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Επιδιώκεται η συνέχιση αυτής της παρανομίας και η αποδοχή της από τον κόσμο», ανέφερε.

Τέλος, χαρακτήρισε τη μεταχείριση των πέντε Ε/κ ως «ένα βασανιστήριο μέσα σε αυτή τη ζέστη» και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό τους και να στηρίζουν την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ