Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνεπώς και στην Κύπρο, η οριστική απαγόρευση στη χρήση και πώληση προϊόντων νυχιών τύπου τζελ που περιέχουν την ουσία TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).

Η ουσία αυτή, που χρησιμοποιείται ως φωτοεκκινητής για τη σκλήρυνση του gel κάτω από λάμπες UV ή LED, κρίθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές τοξική για την αναπαραγωγή και επικίνδυνη για την υγεία, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας και δερματικές βλάβες.

Η απαγόρευση αφορά τόσο την επαγγελματική όσο και την οικιακή χρήση. Από την ημερομηνία εφαρμογής της, οι τεχνήτριες νυχιών, τα σαλόνια ομορφιάς και οι ιδιώτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να διαθέτουν προϊόντα που περιέχουν TPO. Δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος· οι επαγγελματίες καλούνται να αποσύρουν τυχόν αποθέματα και να τα αντικαταστήσουν με προϊόντα που περιέχουν ασφαλείς, εγκεκριμένους φωτοεκκινητές.

Στην Κύπρο, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ενημέρωσαν στις 4 Ιουλίου τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου (αισθητικούς, τεχνίτριες νυχιών) όσο και το κοινό, τονίζοντας ότι η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό είναι υποχρεωτική. Όπως επισημαίνουν, η ενημέρωση δύο μήνες πριν την εφαρμογή της απαγόρευσης κρίθηκε αναγκαία ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν εγκαίρως, καθώς αναμένεται να αποσυρθεί σημαντικός αριθμός προϊόντων από την αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται του elemesos, οι αρμόδιες αρχές στην Κύπρο αναμένεται να ξεκινήσουν ελέγχους σε σαλόνια ομορφιάς, σημεία λιανικής και εισαγωγικές εταιρείες, με στόχο την προστασία του κοινού, τον σεβασμό των καταναλωτών και κυρίως τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο της ονυχοπλαστικής, καθώς αρκετά γνωστά προϊόντα θα πρέπει να αποσυρθούν από την κυπριακή αγορά. Επαγγελματίες του κλάδου καλούνται να ενημερώσουν τους πελάτες τους και να στραφούν αποκλειστικά σε προϊόντα χωρίς TPO.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής της για την προστασία των καταναλωτών από καλλυντικά που μπορεί να έχουν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία.