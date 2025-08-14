Συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την Κύπρο οι ακραίες θερμοκρασίες την Πέμπτη ενώ παράλληλα παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό» ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε χθες το απόγευμα νέα κόκκινη προειδοποίηση για σήμερα με ισχύ από τις 11 π.μ. ως τις 5 μ.μ.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών θα είναι και πάλι σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού».

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και ιδιαίτερα θερμός, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες στo ανατολικό μισό του νησιού θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ενώ στο δυτικό μισό θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σταδιακά όμως μέχρι το απόγευμα, οι άνεμοι θα καταστούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά, κυρίως στο εσωτερικό και τα δυτικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη και σταδιακά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 38 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 35 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 37 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος αλλά και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και νότια, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις εποχικές τιμές.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.