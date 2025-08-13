Νέα διπλή προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Συγκεκριμένα, στις 22:00 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 9:00 το πρωί της Πέμπτης.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 28 βαθμούς κελσίου στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια, στις 11:00 θα τεθεί σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 45 βαθμούς κελσίου στο εσωτερικό.

Η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και στα δυτικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη ενώ στα δυτικά τοπικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 38 στα ανατολικά και τα νότια παράλια, γύρω στους 36 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 37 στα ψηλότερα ορεινά.

Tο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί μέχρι την Κυριακή κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.