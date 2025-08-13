Στους 46.1°C ανήλθε η θερμοκρασία στα Λεύκαρα, πλησιάζοντας κατά πολύ το παγκύπριο ρεκόρ .

Σύμφωνα με τη σελίδα Kitasweather, είναι μόλις 0.1°C πιο κάτω από το παγκύπριο ρεκόρ των 46.2°C που καταγράφηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας (FD Visitor Center)

Σημειώνεται ότι ακραία υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σήμερα σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, ορεινά/ημιορεινά αλλά και στα νότια.

Διαβάστε ακόμη: ΔΣΜΚ: Δεν αποκλείονται περικοπές ηλεκτρικού φορτίου σήμερα και αύριο

Στην Καλαβασό το πρώτο 45άρι

Σημειώνεται ότι το πρώτο 45άρι για σήμερα καταγράφηκε στην Καλαβασό!