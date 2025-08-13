Σε ελεγχόμενη εκ περιτροπής απόρριψη καταναλωτικού φορτίου για εξισορρόπηση της παραγωγής με τη ζήτηση προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το μέτρο ελήφθη λόγω των εξαιρετικά ψηλών θερμοκρασιών, της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρισμού από τους καταναλωτές και της περιορισμένης επάρκειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού.

Εκτιμάται ότι η μέγιστη συνεχόμενη περίοδος περικοπών δεν θα ξεπεράσει τα τριάντα λεπτά για κάθε ομάδα καταναλωτών, καταλήγει η ανακοίνωση του Διαχειριστή.

Ήδη, διακοπές έχουν σημειωθεί σε περιοχές της Λευκωσίας όπως για παράδειγμα τα Λατσιά και θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η σταθερότητα στο δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση του ο ΔΜΣΚ, απηύθυνε εκ νέου έκκληση στο καταναλωτικό κοινό για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις συγκεκριμένες ώρες. Ακόμη, διαβεβαιώνει ότι οι περικοπές γίνονται πάντοτε με γνώμονα την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

