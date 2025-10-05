Επιχείρηση πάταξης λαθροθηρίας

Έρευνα σε περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας, ιδιοκτησίας 55χρονου, διενήργησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Τρία δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, εκ των οποίων το ένα ήταν στημένο

Τέσσερα μεγάφωνα

Τέσσερις συσκευές παραγωγής ήχου

Ένα νεκρό άγριο πτηνό

Μέλη της Υπηρεσίας Θήρας τα οποία κλήθηκαν στο σημείο, απελευθέρωσαν έξι άγρια πτηνά, ενώ εναντίον του 55χρονου, αναμένεται να εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

