Ανοιξε ο δρόμος για μεταφορά του Κενάν Αγιάζ από τη Γερμανία στην Κύπρο για να εκτίσει την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε από το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου, αναφέρει σε δελτίο Τύπου το Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ, προσθέτοντας πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ζήτησε από τις γερμανικές αρχές την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς.

Προστίθεται ότι την Τρίτη «12 Αυγούστου το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αναγνώρισε και κήρυξε εκτελεστή στην Κυπριακή Δημοκρατία την ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών που επιβλήθηκε στον Κενάν Αγιάζ από το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου στις 2 Σεπτεμβρίου 2024, σε συνδυασμό με την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας της 3ης Μαΐου 2025».

Η απόφαση αυτή, προστίθεται, «ανοίγει τον δρόμο για τη μεταφορά του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο, ώστε να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, σύμφωνα με την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρητό όρο που είχε τεθεί κατά την έκδοσή του από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2023».

Την ίδια ημέρα, συνεχίζει το δελτίο Τύπου του Παρατηρητηρίου, «το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης απέστειλε επείγουσα επιστολή στον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα της Γερμανίας, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της Απόφασης-Πλαισίου. Εκείνο που πήρε μήνες για τις γερμανικές αρχές, η Κυπριακή Δημοκρατία το διεκπεραίωσε εντός ολίγων ημερών και η Δημοκρατία δήλωσε επισήμως ότι είναι έτοιμη να δεχθεί τον Κενάν Αγιάζ και να συνεχίσει την εκτέλεση της ποινής του εντός των Κεντρικών Φυλακών».

Η εξέλιξη αυτή, προστίθεται, «αποτελεί δικαίωση ενός επίμονου και δίκαιου αιτήματος, που σέβεται το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα των πολιτικών προσφύγων και τις δεσμεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Στο δελτίο Τύπου του Παρατηρητηρίου για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ σημειώνεται επίσης πως «ο αγώνας για την επιστροφή του Κενάν είναι και παραμένει ένας αγώνας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς».

Πηγή: ΚΥΠΕ