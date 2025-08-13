Σήμερα αναμένεται να τερματιστούν οι διακοπές ρεύματος στα κατεχόμενα με τη λειτουργία του θερμοηλεκτρικού σταθμού, ανέφερε ο «πρόεδρος» του «διοικητικού συμβουλίου» της «αρχής ηλεκτρισμού», Γκιουρσέλ Ουζούν.

Ωστόσο, ο «γενικός διευθυντής» της «αρχής», Νταλμάν Αϊντίν ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν απόψε και από αύριο θα είναι συνεχής η ηλεκτροδότηση.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, τ/κ ΜΜΕ αναμεταδίδουν δηλώσεις του κ. Ουζούν σε τηλεοπτική εκπομπή της Ντιαλόγκ όπου ανέφερε επίσης πως έφτασε στα κατεχόμενα η ομάδα από την Τουρκία για τη διερεύνηση της έκρηξης στο κέντρο μετασχηματιστών στον Νικήτα Μόρφου και ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη «Υποβάλαμε επίσης καταγγελία στην αστυνομία, η οποία έχει παρέμβει και διεξάγει την απαραίτητη έρευνα. Πρέπει να εξετάσουμε κάθε πιθανότητα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Ουζούν το συγκεκριμένο κέντρο έχει στρατηγική σημασία γιατί μεταφέρει την ενέργεια που παράγεται στον σταθμό της «αρχής» στην Τράπεζα Κερύνειας. «Υπάρχουν πυκνωτές σε μια καλωδιωμένη περιοχή έξω από αυτό το κέντρο. Λόγω υψηλής τάσης, οι πυκνωτές κάηκαν και, για άγνωστο ακόμη λόγο, οι διακόπτες στο εσωτερικό θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει, αλλά δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα μια πολύ σοβαρή έκρηξη. Αυτό προκάλεσε επίσης δυσλειτουργία στον θερμοηλεκτρικό σταθμό».

Ανέφερε, επίσης, ότι η «αρχή ηλεκτρισμού» πριν από την έκρηξη είχε δεχθεί δύο κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

«Επιπλέον, το σύστημά μας που παρακολουθούσε τις γεννήτριες στα κεντρικά γραφεία, οι οποίες είχαν ρεύμα, κατέρρευσε. Όταν προσθέσετε όλους αυτούς τους παράγοντες μαζί, η πιθανότητα δολιοφθοράς γίνεται επίσης πιθανή», είπε.

Ο κ. Ουζούν σημείωσε ότι οι υπάλληλοι της «αρχής» ανταποκρίνονται συνεχώς σε δυσλειτουργίες και κάνουν ό,τι μπορούν για να επιλύσουν τα προβλήματα. «Αυτό δεν θα συμβεί με το να είσαι ήρωας του πληκτρολογίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυσλειτουργίες και ατυχήματα μπορούν να συμβούν και εργαζόμαστε με ολόκληρη την ομάδα μας για να τα επιλύσουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες διακοπές ρεύματος δεν οφείλονταν σε ανεπαρκή παραγωγή ή καύσιμα. «Δύο νέες γεννήτριες έφτασαν πριν από 15 ημέρες με τουρκική υποστήριξη. Η AKSA (ΣΣ: εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού στα κατεχόμενα) έχει επίσης προσθέσει δύο ακόμη γεννήτριες στη γραμμή παραγωγής της. Δεν έχουμε προβλήματα τα επόμενα δύο χρόνια. Εργαζόμαστε για την αγορά δύο μικρότερων γεννητριών, σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωθυπουργού Ουνάλ Ουστέλ, και οι αγορές μεγαλύτερων μονάδων παραγωγής ενέργειας βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν μπορείτε απλώς να αγοράσετε αυτά τα μηχανήματα από μια έκθεση όπως θα αγοράζατε ένα αυτοκίνητο», δήλωσε.

Ο κ. Ουζούν είπε ακόμη ότι αυξάνουν την ισχύ των μετασχηματιστών. «Περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε υποδομές έχουν γίνει τους τελευταίους 6-7 μήνες. Δεν μένουμε άπραγοι. Εργαζόμαστε σκληρά».

Εργάζονται, συνέχισε, για την εφαρμογή συστημάτων κάμερας και συστημάτων ασφαλείας 24 ωρών σε όλους τους σταθμούς μετασχηματιστών.

Επέκρινε δε την ηγεσία της συντεχνίας των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού», El Sen, για πολιτικές δηλώσεις και αποτυχία να προστατεύσουν τον οργανισμό.

