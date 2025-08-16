Μέλος της Αστυνομίας συνελήφθη χθες, βάσει δικαστικού εντάλματος, για υπόθεση που αφορά τα αδικήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, άσεμνης επίθεσης κ.ά.

Το συγκεκριμένο μέλος της Αστυνομίας, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για περίοδο δύο ημέρων.

Εναντίον του μέλους διερευνάται πειθαρχική και ποινική υπόθεση, ενώ αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα, με οδηγίες του Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας.

