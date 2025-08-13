Οι πολιτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να αφορίζουν και να ταμπελώνουν τους δημοσιογράφους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ), εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «από κυβερνητικής πλευράς επεδείχθη υπερβάλλων ζήλος» για ρεπορτάζ της εφημερίδας «Χαραυγή».

«Δημοσιογράφοι και πολιτικοί έχουν διακριτούς ρόλους να διαδραματίσουν και διαφορετικές αποστολές να επιτελέσουν. Οι δημοσιογράφοι, ανάμεσα σε άλλα, έχουν επαγγελματικό χρέος να ελέγχουν και να κρίνουν τους πολιτικούς εκ μέρους της κοινής γνώμης», σημειώνει η ΕΣΚ, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «οι πολιτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να απαντούν και να σχολιάζουν τις δημοσιογραφικές κρίσεις και επικρίσεις».

«Εκείνο που δεν έχουν δικαίωμα οι πολιτικοί είναι να αφορίζουν, να ταμπελώνουν και να προπηλακίζουν τους δημοσιογράφους. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα να τους απειλούν με τη λήψη διοικητικών, κατασταλτικών μέτρων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «ακριβώς αυτή η νοοτροπία εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης».

Η ΕΣΚ εκφράζει την ακράδαντη πεποίθηση «ότι στην περίπτωση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Ζαχαρίου και στο ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ’Χαραυγή’ στις 11 Αυγούστου 2025, από κυβερνητικής πλευράς επεδείχθη υπερβάλλων ζήλος και χρησιμοποιήθηκαν πλεονασματικοί χαρακτηρισμοί που κάθε άλλο παρά κοσμούν τον δημόσιο διάλογο ή υπηρετούν την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης». «Ο χαρακτηρισμός‘’fake news’ είναι πολύ βαρύς για να εκστομίζεται με τόση ευκολία», επισημαίνει.

Ακόμη, η ΕΣΚ καλεί τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και τους υπόλοιπους εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου «να περιορίσουν την αμετροέπεια όταν αναφέρονται στους δημοσιογράφους».

«Η κριτική είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Και η ανοχή σε αυτήν είναι σαφέστατη ένδειξη δημοκρατικότητας», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ