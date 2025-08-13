Η κυπριακή κυβέρνηση προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της για την παροχή οικονομικής βοήθειας στους πυρόπληκτους συμπολίτες, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πρόσφατα την περιοχή της Ορεινής Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, οι πρώτοι επηρεαζόμενοι πολίτες κλήθηκαν ήδη από χθες να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής των ποσών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ταχύτητα και διαφάνεια στη διαδικασία

Παρά την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση διεκπεραίωσή της.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, ο κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των πολιτών στην καθημερινότητά τους το συντομότερο δυνατόν. Η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα το καλοκαίρι, βασίζεται σε τρέχουσες τιμές της αγοράς και εποπτεύεται από την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή (ΕΤΕΚ), εξασφαλίζοντας διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Οικονομική στήριξη σε πλήρη εξέλιξη

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης για την καταβολή εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες των πληγέντων, η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Συνολικά, 286 δικαιούχοι έλαβαν ήδη αυτή την οικονομική ενίσχυση, με συνολικό κόστος περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προσφέρει επιπλέον εξατομικευμένη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια Τουρκοκυπρίων θα καλυφθεί πλήρως από το κράτος.