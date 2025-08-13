Μείωση που έφτασε και το 14% σημείωσαν οι διελεύσεις Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα τα Σαββατοκύριακα που ακολούθησαν την παράνομη σύλληψη των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές. Αν και ο αριθμός των διελεύσεων αυξήθηκε στη συνέχεια, παραμένει συγκριτικά μικρότερος σε σχέση με την περίοδο πριν τη σύλληψη.

Η παράνομη σύλληψη των πέντε Ελληνοκυπρίων πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου. Από τους πέντε, ο ένας «κατηγορείται» από τις κατοχικές αρχές με την «κατηγορία» της εισόδου στα κατεχόμενα «χωρίς να υποβληθεί στις διαδικασίες μετανάστευσης», ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις «κατηγορούνται» για «παροχή βοήθειας» στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι πέντε αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Αστυνομία, το Σαββατοκύριακο 26-27 Ιουλίου, που ακολούθησε της «σύλληψης», οι διελεύσεις Ελληνοκυπρίων από τα οδοφράγματα προς τις κατεχόμενες περιοχές ήταν μειωμένες κατά 14,08% και έφτασαν τις 10.144, σε σύγκριση με το Σαββατοκύριακο πριν από τη σύλληψη (12-13 Ιουλίου) που ανήλθαν στις 11.806.

Οι συνολικές διελεύσεις προς τα κατεχόμενα (Ε/Κ και υπήκοοι τρίτων χωρών) σημείωσαν μείωση 4,3% εκείνο το Σαββατοκύριακο σε σύγκριση με το προηγούμενο της «σύλληψης».

Αντίστοιχα, οι διελεύσεις Τουρκοκυπρίων προς τις ελεύθερες περιοχές στις 26-27 Ιουλίου ήταν επίσης μειωμένες κατά 12,86% και έφτασαν τις 9.436, σε σύγκριση με 10.829 το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε της σύλληψης.

Οι διελεύσεις Ελληνοκυπρίων αυξήθηκαν σε απόλυτους αριθμούς τα επόμενα Σαββατοκύριακα, ωστόσο συνεχίζουν να είναι μειωμένες. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου (2-3/8) οι διελεύσεις Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα ανήλθαν σε 11.207 και το δεύτερο (9-10/8) τις 10.869. Αν και οι αριθμοί των διελεύσεων Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα ανέκαμψαν σε σχέση με το Σαββατοκύριακο μετά τη σύλληψη, παραμένουν μειωμένοι κατά 5,07% και 7,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το Σαββατοκύριακο πριν τη «σύλληψη».

Συγκριτικά, το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο Ιουλίου είχαν περάσει τα οδοφράγματα 11.955 και 11.806 Ελληνοκύπριοι αντίστοιχα.

Ωστόσο, αν στον αριθμό των διελεύσεων προς τα κατεχόμενα προστεθούν και αυτές υπηκόων τρίτων χωρών, τότε οι αριθμοί είναι αυξημένοι τον Αύγουστο σε σύγκριση με τις αντίστοιχες διελεύσεις τον Ιούλιο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18.577 διελεύσεις προς τα κατεχόμενα, ενώ το δεύτερο 17.801, καταγράφοντας αύξηση 8,86% και 4,31% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το Σαββατοκύριακο πριν τη «σύλληψη».

Τα αντίστοιχα Σαββατοκύριακα, οι διελεύσεις Τουρκοκυπρίων προς τις ελεύθερες περιοχές ήταν αυξημένες. Συγκεκριμένα, 11.923 Τουρκοκύπριοι πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές το πρώτο Σαββατοκύριακο Αυγούστου, σε σύγκριση με 10.829 το Σαββατοκύριακο πριν τη «σύλληψη», καταγράφοντας αύξηση 10,1%. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο, πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές 10.726 Τουρκοκύπριοι, καταγράφοντας μείωση 0,95%.

Σημειώνεται ότι οι διελεύσεις ήταν μειωμένες και προς τις δύο κατευθύνσεις το Σαββατοκύριακο που πραγματοποιήθηκαν οι «συλλήψεις» (19-20 Ιουλίου), καθώς συνέπεσαν με την επέτειο της τουρκικής εισβολής.

Συγκεκριμένα, εκείνο το Σαββατοκύριακο πέρασαν τα οδοφράγματα 10.007 Ελληνοκύπριοι, 6.114 αλλοδαποί και 7.877 Τουρκοκύπριοι. Συγκριτικά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (12-13 Ιουλίου) είχαν περάσει τα οδοφράγματα 11.806 Ελληνοκύπριοι, 5.258 αλλοδαποί και 10.829 Τουρκοκύπριοι.

