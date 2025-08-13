Γιγαντιαίες φλόγες, μαύροι καπνοί, στάχτες είναι η εικόνα στα μεγάλα «μέτωπα» των πυρκαγιών της χώρας, που επεκτείνονται σε εκτάσεις πολλών χιλιομέτρων.

Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στην Αχαϊα, όπου εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους το Καραμανδάνειο νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο, ενώ απομακρύνονται οι κάτοικοι από τέσσερις ακόμα οικισμοί

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, η φωτιά βρίσκεται πλέον μία «ανάσα» από την Πάτρα.

Όπως προειδοποιεί, μιλώντας στο CNN Greece ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής, οι φλόγες πλησιάζουν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Το κύριο μέτωπο «απλώνεται», σύμφωνα με τον ίδιο, από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, όπου οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς.

«Η κατάσταση είναι τραγική» περιγράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο. «Κρατάμε με νύχια και με δόντια τον χώρο υγειονομικής ταφής στον Ξερόλακα» αναφέρει.

Στο μεταξύ, στα Συχαινά Αχαΐας οι φλόγες απειλούν σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες. Η πυρκαγιά καίει κοντά στην χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που έχει αρκετά εύφλεκτα υλικά.

Παράλληλα, στην ΒΙΠΕ Πατρών η φωτιά προσεγγίζει τον αστικό ιστό, ενώ κάηκε και εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα.

Διαβάστε επίσης: Η Πάτρα σε πύρινο κλοιό - Μάχη με τις φλόγες σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο (VID)

Την ίδια ώρα, σε πύρινο κλοιό παραμένει η Πρέβεζα, όπου μαίνονται δύο μέτωπα, τα οποία κατευθύνονται προς Φιλιππιάδα. Μάλιστα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών.

Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αμέσως μετά εστάλη ακόμη ένα μήνυμα από το 112 για εκκένωση Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα.

Σημειώνεται πως ο δήμος Ζηρού κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη.

Στη Χίο ολοένα και εντείνεται η μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, με αποτέλεσμα είναι οι εκκενώσεις να είναι διαρκείς.

Τέλος στην Ζάκυνθο υπήρξε νέα αναζωπύρωση μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας

Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου - Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Άνοιξαν αίθουσες στο Παμπελοποννησιακό για να υποδέχονται πυρόπληκτους

Ο Δήμος Πατρέων με ανακοίνωσή του ενημερώνει πως άνοιξαν οι αίθουσες στο Παμπελοποννησιακό στάδιο για να υποδέχονται πυρόπληκτους.

Όπως υπογραμμίζεται, όσοι από τους κατοίκους της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού εκκενώνουν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς που καίει την εκεί περιοχή, πρέπει να μετακινούνται προς το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στο οποίο έχουν ανοίξει αίθουσες με κλιματισμό για να φιλοξενηθούν προσωρινά.

Πηγή: cnn.gr

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σούλι #Ριγανόκαμπος και #Εγλυκάδα #Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της #Πάτρας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025