Σοβαρά τραυματίστηκε χθες το απόγευμα ένα 4χρονο αγοράκι, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ινγατίου, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και τραυματισμό στον αυχένα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι επί καθήκοντι ιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και κρατείται για νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

