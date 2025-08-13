Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου μεταφέρθηκαν προληπτικά τέσσερα πρόσωπα τα οποία εισέπνευσαν καπνό από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οικία τους στο Αυγόρου, ενώ στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκε απανθρακωμένο ένα σκυλί.

Σε ανάρτηση του στην Πλατφόρμα Χ, ο Ανδρέας Κεττής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει πως «γύρω στις 03:31 σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, δύο οχήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου, ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στην Κοινότητα Αυγόρου».

Η πυρκαγιά «ξεκίνησε από τον χώρο στάθμευσης της ιδιωτικής οικίας που περιείχε είδη ξυλείας και επεκτάθηκε στο ισόγειο εσωτερικά της (κουζίνα) και σε εξωτερικό καλυμμένο χώρο (πέργολα). Από τους καπνούς επηρεάστηκε και όλος ο εσωτερικός χώρος της οικίας».

Προστίθεται ότι «για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού. Χρειάστηκε η παρουσία δύο ασθενοφόρων οχημάτων για μεταφορά τεσσάρων μελών της οικίας καθαρά προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου λόγω εισπνοής καπνού από την προσπάθεια τους να κατασβεστεί η πυρκαγιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή «στο πίσω μέρος της αυλής εντοπίστηκε σκυλί απανθρακωμένο, το οποίο ήταν δεμένο σε κοντινή απόσταση από το γκαράζ».

Πηγή: ΚΥΠΕ