Σήμερα, κατόπιν πληροφορίας, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση 45χρονο. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ο 45χρονος, θεάθηκε να σταθμεύει το όχημα του σε συγκεκριμένο τόπο στην Επισκοπή και ακολούθως να εξέρχεται του οχήματός του, να πλησιάζει δεύτερο όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο και να πιάνει από τον χώρο αποσκευών του, μία νάιλον τσάντα.

Ακολούθως, ο 45χρονος εισήλθε ξανά στο όχημά του και στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή, ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ. Κατά την ανακοπή, ο 45χρονος, κινήθηκε σκόπιμα με όπισθεν, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά σε υπηρεσιακό όχημα και ταυτόχρονα, βγήκε από το όχημά του κρατώντας μία νάιλον τσάντα και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας.

Μέλη της ΥΚΑΝ, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 45χρονο και από έλεγχο που διενήργησαν στη νάιλον σακούλα που κρατούσε, διαπιστώθηκε ότι εντός της, υπήρξε ποσότητα κοκαΐνης βάρος ενός κιλού και 48 γραμμαρίων περίπου και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 45χρονο αλλά και στο όχημά του, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 2.525 ευρώ, το κλειδί του δεύτερου οχήματος από το οποίο παρέλαβε την νάιλον τσάντα με την πιο πάνω ποσότητα κοκαΐνης, καθώς επίσης και άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο δεύτερο αυτοκίνητο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 8 κιλών και 46 γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε σε τρίτο όχημα ιδιοκτησίας του 45χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 42 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων.

Ο 45χρονος, επανασυνελήφθηκε την ίδια μέρα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.