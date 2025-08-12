Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την υποχρεωτική διακοπή ορισμένων εργασιών, λόγω της προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα, όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες πρέπει να διακόπτονται από τις 11:00 έως τις 17:00, ενώ η μεταφορά ή παράδοση προϊόντων με δίκυκλα οχήματα, ποδήλατα ή ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να διακόπτεται από τις 12:00 έως τις 16:00. Το μέτρο αφορά το εσωτερικό της Κύπρου (περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων, σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων από την ακτή) και τα ψηλότερα ορεινά (άνω των 1.150 μέτρων).

Για περιοχές και δραστηριότητες, που δεν εμπίπτουν στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα μέτρα αυτό, οι εργοδότες και οι αυτοεργοδοτούμενοι οφείλουν να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο. Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, πρέπει να προσαρμόζουν την εργασία τους, προχωρώντας σε αλλαγή δραστηριότητας, ανάπαυση ή ακόμη και διακοπή των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της εκτελούμενης εργασίας. Παράλληλα, απαιτείται η εφαρμογή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την αποφυγή ή τη μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν συχνά και μικρά διαλείμματα σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, καθώς και τη διαμόρφωση κατάλληλων στεγάστρων όπου είναι δυνατόν. Προτείνεται η εναλλαγή των εργαζομένων στις διάφορες δραστηριότητες και η αποφυγή επίπονων εργασιών σε εξωτερικούς χώρους κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δροσερό πόσιμο νερό θερμοκρασίας 10-15°C, να χρησιμοποιούν κατάλληλα καλύμματα κεφαλής και ελαφρύ, χαλαρό, βαμβακερό ρουχισμό που επιτρέπει την αναπνοή του σώματος, καθώς και προστατευτικά γυαλιά ηλίου.

Συνιστάται επίσης, η αποφυγή βαριών γευμάτων, ζαχαρούχων τροφών, αλκοόλ και καφεΐνης. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη κατάρτισης των εργαζομένων ώστε να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα θερμικής καταπόνησης και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΤΕΕ ή να επικοινωνήσουν με τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας στα ακόλουθα τηλέφωνα: Λευκωσία 22879191, Λεμεσός 25827200, Λάρνακα 24805327, Πάφος 26822715, Αμμόχωστος 23819750.

Πηγή: ΚΥΠΕ