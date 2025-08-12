Τη φωτογραφία και τα στοιχεία άντρα ηλικίας 19 ετών, ο οποίος καταζητείται στη βάση δικαστικού εντάλματος σύλληψης, δίδει στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Πρόκειται για τον Νίκο Γεωργή, 19 ετών, από την Ελλάδα, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου και καταζητείται, καθότι παρέλειψε να παρουσιαστεί στις 21/07/2025, σε ακροαματική διαδικασία, η οποία διεξάγεται εναντίον του.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας στο τηλέφωνο 23-803220 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.