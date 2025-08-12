Σε μια ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική τραγωδία θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Γάζα όταν το Ισραήλ υλοποιήσει την απόφαση για κατάληψη και κατοχή της πόλης της Γάζας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, διεθνολόγος και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας στο ΤΕΠΑΚ.

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ για κατάληψη και κατοχή της πόλης της Γάζας είναι η πλέον αρνητική εξέλιξη από την αρχή του πολέμου μετά την 7η Οκτωβρίου, είπε, και ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως να αρχίσει αυτή η επιχείρηση.

Αυτή τη στιγμή, ανέφερε, το Ισραήλ κατέχει περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας και με την απόφαση αυτή θέλει να ξεκινήσει στρατιωτικές χερσαίες επιχειρήσεις για να καταλάβει και το υπόλοιπο 25% που είναι κυρίως η πόλη της Γάζας στο βόρειο μέρος της Λωρίδας της Γάζας.

Ο κ. Χρυσοστόμου μίλησε για μια ανθρωπιστική τραγωδία η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη αλλά θα επιδεινωθεί με την εφαρμογή της απόφασης Νετανιάχου.

Αναφέρθηκε στις πολλές αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ισραήλ και έθεσε σειρά ερωτημάτων για την επόμενη ημέρα.

Για τους πολλούς δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους, είτε εσκεμμένα είτε κατά λάθος από ισραηλινά πυρά, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι η Κυβέρνηση Νετανιάχου δεν ήθελε κάλυψη των γεγονότων στην Γάζα, καθώς οι εικόνες λιμού, σκοτωμών και καταστροφής χαλούν το αφήγημα που θέλουν να περάσουν προς τα έξω.

Η απόφαση θα υλοποιηθεί, πολλά τα κρίσιμα ερωτήματα, ανθρωπιστική τραγωδία

Η απόφαση Νετανιάχου, είπε ο κ. Χρυσοστόμου, θα υλοποιηθεί και ήδη ο ισραηλινός στρατός κάνει προετοιμασίες. Τις επόμενες μέρες ενδεχομένως να αρχίσει αυτή η επιχείρηση.

Το πρώτο στάδιο, πρόσθεσε, είναι να μετακινηθεί ένας πληθυσμός της τάξης του ενός και πλέον εκατομμυρίου που ζει στην πόλη της Γάζας και στα περίχωρα όπου βρίσκονται πάρα πολλοί προσφυγικοί συνοικισμοί, να μετακινηθεί στα νότια.

"Φανταστείτε ένα εξαθλιωμένο πληθυσμό ενός εκατομμυρίου ο οποίος λιμοκτονεί, να αναγκαστεί να μετακινηθεί σε αυτές τις συνθήκες του καύσωνα τις επόμενες μέρες περπατητός, διότι εάν μείνει θα έρθει αντιμέτωπος με τα τανκς που θα εισέλθουν μέσα στην πόλη. Εκτός από τους βομβαρδισμούς από αέρος ο λαός θα αντιμετωπίζει και τα τανκς μέσα στην πόλη. Φανταστείτε πόσο τεράστια ανθρωπιστική τραγωδία θα γίνει".

Θυμίζει γενοκτονία Αρμενίων και Ποντίων

Αυτό μας θυμίζει εμάς τους Ελληνες και Κύπριους, είπε ο κ. Χρυσοστόμου, τα όσα συνέβησαν επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1915 με την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων όταν ανάγκασαν εκατομμύρια πληθυσμού να μετακινηθεί και πάρα πολλοί από αυτούς είχαν πεθάνει στο δρόμο υπό συνθήκες εξαθλίωσης.

Ένα άλλο πολύ κρίσιμο θέμα είπε, είναι που θα πάει το ένα και πλέον εκατομμύριο πεινασμένοι και εκδιωκώμενοι άνθρωποι. "Που θα πάνε; Μήπως θα δούμε τεράστια κύματα προσφύγων προς διάφορες κατευθύνσεις της περιοχής; Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερωτηματικό" είπε ο κ. Χρυσοστόμου.

Μια άλλη παράμετρος της απόφασης Νετανιάχου, είναι ότι θα εισέλθουμε σε μία κατάσταση πολέμου πλέον μέσα στον αστικό πυρήνα με δεκάδες και εκατοντάδες θύματα χωρίς να ξέρουμε πότε θα τελειώσει, εξού και η αντίδραση και του στρατού του Ισραήλ που είναι ήδη καταπονημένος μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Μπορεί να εξελιχθεί σε 'Βιετνάμ' για το Ισραήλ

Ο κ. Χρυσοστόμου υπέδειξε επίσης ότι πιθανόν η κατάσταση να εξελιχθεί σε 'Βιετνάμ' για τους Ισραηλινούς.

"Για τον ισραηλινό στρατό, ενδεχομένως να είναι αυτό που είχαν πάθει οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ που είχαν εισέλθει πλέον στις περιοχές εκεί και ήταν δρόμος χωρίς επιστροφή".

Διερωτήθηκε, στην περίπτωση που καταληφθεί και η πόλη της Γάζας ποια θα είναι η διοίκηση εκεί.

"Ποιος θα διοικά την επόμενη ημέρα; Το Ισραήλ θέλει να εξαλείψει πλήρως την Χαμάς. Θα προχωρήσει σε κατοχή της Γάζας; Και αν όχι, ποια χώρα θα έρθει να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο; Λένε για μία δύναμη αραβικών κρατών, μα καμία αραβική χώρα δεν είναι πρόθυμη για κάτι τέτοιο".

Πλέον, τόνισε, ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ είναι συγκλονισμένοι με όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

"Κάθε άνθρωπος με ελάχιστη συνείδηση είναι συγκλονισμένος" είπε ο κ. Χρυσοστόμου.

Οι δημοσιογράφοι χαλούν το αφήγημα Νετανιάχου, εκατοντάδες έπεσαν νεκροί

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά είτε κατα λάθος είτε σκόπιμα, πέραν των 300 δημοσιογράφων.

"Ο αριθμός είναι εκπληκτικός" είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Χρυσοστόμου.

Πιο πρόσφατα, πέντε δημοσιογράφοι του ειδησεογραφικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, που έχει την έδρα του στο Κατάρ, έπεσαν νεκροί από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Το Ισραήλ ανέφερε ότι στόχευσε τον 28χρονο δημοσιογράφο Ανάς αλ Σαρίφ και ότι επρόκειτο για τρομοκράτη.

Ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι οι δύο δημοσιογράφοι και οι τρεις εικονολήπτες που έπεσαν νεκροί κάλυπταν τα γεγονότα από την πρώτη μέρα.

Ο Νετανιάχου και η ομάδα του, συνέχισε, δεν ήθελαν να υπάρχουν φωνές εντός της Γάζας που να καλύπτουν τα γεγονότα από μέσα, "διότι αυτές όλες οι εικόνες που βλέπουμε των παιδιών που πεθαίνουν από λιμό, τους σκοτωμούς, την καταστροφή, χαλούν το αφήγημα του Νετανιάχου προς τα έξω και πρέπει να σιγήσει".

Τεράστιες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ από απόφαση για Γάζα

Σημείωσε ότι η απόφαση Νετανιάχου για την Γάζα προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και εντός και εκτός Ισραήλ. Εκτός από το κόμμα του Νετανιάχου και κάποια ακραία άλλα κόμματα υπερορθοδόξων Εβραίων και ακροδεξιών έτυχε κριτικής αυτή η απόφαση και από άλλα κόμματα και από την αντιπολίτευση, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωση των ομήρων.

Αντίδραση υπήρξε και από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού. Φαίνεται, είπε ο κ. Χρυσοστόμου, ότι αυτή η απόφαση βολεύει τον Νετανιάχου και μία ομάδα πέριξ αυτού και βρίσκει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και της πολιτικής ηγεσίας του Ισραήλ απέναντι.

Αναφέρθηκε σε σημερινά δημοσιεύματα στο Ισραήλ σύμφωνα με τα οποία αυτή η απόφαση "είναι μία μεγάλη νίκη για τον Νετανιάχου και την παρέα του και μία μαύρη μέρα για το Ισραήλ".

Επίσης, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις ξένων ηγετών, όπως της Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας αλλά και της ΕΕ.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τόσους πολλούς μήνες είπε ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι στα όρια της γενοκτονίας".

Είπε ακόμη ότι ο μόνος που φαίνεται ότι έχει δώσει πράσινο φως στον Νετανιάχου είναι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

"Στην ουσία ο Τραμπ δίνει σιωπηρή έγκριση στην εφαρμογή του σχεδίου, διότι αυτό το σχέδιο είναι το σχέδιο Τραμπ για την ριβιέρα της Μέσης Ανατολής", κατέληξε ο κ. Χρυσοστόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ