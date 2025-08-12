Η Κύπρος καλωσορίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ προς επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη βούληση της Ουκρανίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι παραμένει η σταθερή υποστήριξη στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενόψει της συνομιλίας Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη πριν την συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι θέση της Λευκωσίας, η οποία θα μεταφερθεί από τους θεσμούς της ΕΕ και άλλους συμμετέχοντες, «παραμένει η σταθερή υποστήριξη στην Ουκρανία, καθώς και η Κύπρος βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της μετά την παράνομη τουρκική εισβολή».

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, η Κύπρος τάσσεται υπέρ του σεβασμού του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των κρατών. «Η Κύπρος καλωσορίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ προς επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη βούληση της Ουκρανίας», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι, σκοπός της τηλεδιάσκεψης των κρατών που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» θα είναι ο συντονισμός ενόψει της συνάντησης της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, μεταξύ των Προέδρων ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία.

Ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη σημερινή κοινή ανακοίνωση των 26, με την οποία, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουν «τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», και σημειώνουν ότι «οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους».

