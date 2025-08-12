Την υλοποίηση συνολικά 17 έργων μεγάλης κλίμακας (ανεγέρσεις, επεκτάσεις, αντισεισμικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις) στις κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικών μονάδων, πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2025-2026, ανακοίνωσε η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Η συνολική δαπάνη των 17 έργων ξεπερνά τα €25 εκατομμύρια, ενώ μαζί με άλλα 11 έργα των οποίων η υλοποίηση συνεχίζεται, το κόστος ξεπερνά τα €147,5 εκ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα έργα με συνολική δαπάνη €25.314.287,89 υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα σε Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Β' Δημοτικό Σχολείο Γερίου, Β' Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, Β' Δημοτικό Σχολείο Κολοσσιού, Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου (Πάφος), Ι' Δημοτικό Σχολείο Πάφου, ΚΘ Δημοτικό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς (Λεμεσός), Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου, Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς (Λευκωσία), Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας, Δημοτικό Σχολείο Κυβίδων, Σχολή Τυφλών, Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καλαβασού, Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, αλλά και σε διάφορα άλλα σχολεία της επαρχίας Λάρνακας.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα συνεχιστεί η υλοποίηση άλλων 11 έργων μεγάλης κλίμακας για Νέα Τεχνική Σχολή Λεμεσού και παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Λεμεσού, Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού, ΙΖ Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λεμεσού, Ειδική Σχολή Απστόλου Λουκά και Αναρρωτήριο Ερυθρού Σταυρού (Λεμεσός), Νέα Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου Αραδίππου (Λάρνακα), Ευρβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας, Γυμνάσιο Δροσιάς (Λάρνακα), Δ' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αραδίππου (Λάρνακα), Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς, Α' Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας (Πάφος), Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου, με συνολική δαπάνη πέραν των €122,2 εκατομμυρίων.

«Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς μας βρίσκει με ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο παιδαγωγικό έργο, αλλά και στις σχολικές υποδομές, γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά μας μαθαίνουν και δημιουργούν», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Προσθέτει, ότι η κυβέρνηση «επενδύει σταθερά στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τον εκσυγχρονισμό των σχολείων, με προτεραιοποίηση των αναγκών που είναι πολλές και με στόχο να διασφαλίσουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά, τους/τις εκπαιδευτικούς και το προσωπικό».

