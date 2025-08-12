Από τις 9.30 χθες το βράδυ επανήλθε πλήρως η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που αντιμετώπισαν χθες πρόβλημα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, Χριστίνα Παπαδοπούλου.

Όπως εξήγησε, χθες σημειώθηκε διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εσωτερικής βλάβης που παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο μετασχηματιστή σε υποσταθμό μεταφοράς, που βρίσκεται στον Καρβουνά, και αμέσως λειτούργησαν τα συστήματα αυτοπροστασίας και έτσι διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε γύρω στις εφτά περιοχές Τροόδους.

Η ηλεκτροδότηση επανήλθε στις 9:30 χθες το βράδυ καθώς όλοι όσοι είχαν επηρεαστεί συνδέθηκαν και τροφοδοτούνται από άλλον μετασχηματιστή, ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.

