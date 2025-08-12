Κορυφώνεται απόψε το αστρονομικό φαινόμενο του καλοκαιριού, οι όμορφες Περσείδες, που δεν είναι τίποτε άλλο, παρά πάγος και σκόνη που αφήνει πίσω του ένας κομήτης.

Τα σωματίδια αυτά, 'καίγονται' στην ατμόσφαιρα της Γης, όταν ο πλανήτης μας περνά κάθε χρόνο τέτοια εποχή από μια περιοχή γεμάτη πάγο και σκόνη που αφήνει πίσω του ο κομήτης Swift-Tuttle. Τα σωματίδια λοιπόν, δημιουργούν ένα από τα ομορφότερα φαινόμενα διαττόντων αστέρων, τις γνωστές μας Περσείδες.

Απόψε, ο ουρανός θα είναι φωτεινός από την Σελήνη, οπότε το φαινόμενο θα είναι λιγότερο ορατό σε σχέση με άλλες χρονιές.

Στην πόλη θα είναι δύσκολο να παρατηρήσει κανείς τους διάττοντες αυτούς αστέρες. Καλύτερα σημεία παρατήρησης είναι μακριά από τα φώτα της πόλης και την λάμψη του φεγγαριού, με ορίζοντα τη θάλασσα, την σκοτεινή ύπαιθρο, ή ψηλά στο βουνό, μετά τα μεσάνυχτα. Το ακτινοβόλο σημείο στον ουρανό έχει κατεύθυνση βορειοανατολική.

Οι Περσείδες, φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό του Περσέα, εξού και τους δόθηκε το όνομα αυτό.

Η ταχύτητα με την οποία "πέφτουν" οι Περσείδες φθάνει τα 59 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.

Διάφορες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και φέτος στην Κύπρο για παρατήρηση του φαινομένου.

