«Καμίνι» και σήμερα η Κύπρος. Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι τις 17:00.

Αύριο, η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 39 στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 36 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 37 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα νοτιοδυτικά παροδικά θα είναι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ στα βόρεια και τα δυτικά παράλια, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Οι άνεμοι στο κεντρικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα του νησιού θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ενώ στα νότια και τα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σταδιακά ωστόσο μέχρι το απόγευμα, το πεδίο των ανέμων θα καταστεί γενικά νοτιοδυτικό ως βορειοδυτικό, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 39 στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 36 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 37 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις εποχικές τιμές.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.