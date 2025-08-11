Στη σύλληψη 26χρονου, για κατοχή ναρκωτικών και παραβάσεις τροχαίας, προχώρησαν τα ξημερώματα σήμερα, μέλη της Αστυνομίας στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων αστυνόμευσης που λαμβάνονται καθημερινά στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, μέλη της Τροχαίας Λάρνακας, λίγο πριν τις 2.00 τα ξημερώματα σήμερα, κάλεσαν οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός παρέλειψε να σταματήσει το όχημα του και οδηγώντας επικίνδυνα προσπάθησε να διαφύγει.

Αφού το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε αδιέξοδο, ο οδηγός τράπηκε σε φυγή πεζός. Τα μέλη της Αστυνομίας τον ακολούθησαν και αφού κατάφεραν να τον ανακόψουν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 26χρονο.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει, ο 26χρονος θεάθηκε να ρίχνει στο έδαφος τρία νάιλον σακουλάκια, τα οποία όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 2,5 γραμμαρίων και κάνναβης, μεικτού βάρους 0,5 γραμμαρίου.

Ο 26χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών, ενώ στη συνέχεια, παράνομα αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοόλης και ναρκοτέστ.

Ο 26χρονος, οδηγήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, όπου ανακρίθηκε και απολύθηκε της κράτησης του, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο, με την ολοκλήρωση των επιστημονικών εξετάσεων στα τεκμήρια που έχουν παραληφθεί.

Η ΥΚΑΝ και το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.