Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα Δευτέρα η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Πότιμα για την παροχή πόσιμου νερού.

Η προσωρινή μονάδα θα παράγει 2 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ημερησίως ενώ σε πλήρη λειτουργία, κάτι που αναμένεται να γίνει σε μερικές εβδομάδες, η μονάδα θα παράγει περισσότερες από δέκα χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ο οποίος επισκέφθηκε το χώρο ανέφερε ότι το γεγονός ότι η κινητή μονάδα αφαλάτωσης λειτουργεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, τους ικανοποιεί πλήρως.

Ο κ. Πιττοκοπίτης, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του τόσο προς την εταιρεία που ανέλαβε την δημιουργία αλλά και την εκτέλεση του έργου αλλά και προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τον Επαρχιακό Μηχανικό του ΤΑΥ Πάφου Χάρη Κασιουλή και το επιτελείο του, προς το ίδιο το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αλλά και στην ίδια την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου για το γεγονός ότι, «μας δίνουν την ευκαιρία να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υδατικό πρόβλημα της πόλης και της επαρχίας Πάφου σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο».

Η αξιοπιστία σημείωσε, που έχουν επιδείξει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι λειτουργοί του Υπουργείου, τους παρέχει την δυνατότητα να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο το υδατικό και να μην προβούν σε καμία περικοπή προς τους καταναλωτές όσον αφορά την παροχή νερού.

Έχει τεθεί είπε, «σε λειτουργία, ήδη έχει συνδεθεί με την Υδατοπρομήθεια των διαμερισμάτων Πέγειας και Κισσόνεργας του Δ. Ακάμα» προσθέτοντας πως «αναμένεται ότι μια μεγαλύτερη κινητή μονάδα θα λειτουργήσει εντός του Σεπτεμβρίου και μια τρίτη εντός Οκτωβρίου».

Με τις λειτουργίες αυτών των κινητών μονάδων αφαλάτωσης και με την λειτουργία της μεγάλης μονάδας στα Κούκλια είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ «μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πλέον το υδατικό της πόλης και επαρχίας Πάφου το έχουμε επιλύσει».

Ερωτηθείς, τι ποσότητες δίνει η συγκεκριμένη μονάδα σε ημερήσια βάση, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου απάντησε πως σήμερα λειτουργεί μια μικρή μονάδα των 1000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα, την ερχόμενη εβδομάδα θα λειτουργήσει η δεύτερη επίσης των 1000 κυβικών μέτρων νερού και εντός Σεπτεμβρίου θα έχουμε ακόμα 5000 κυβικά μέτρα νερού συν ακόμη 5000 κυβικά μέτρα νερού τον Οκτώβριο.

Σε ερώτηση εάν το νερό αυτό είναι για ανάγκες ύδρευσης της περιοχής ο κ. Πιττοκοπίτης απάντησε πως είναι για για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου Ακάμα και συγκεκριμένα των διαμερισμάτων Πέγειας και Κισσόνεργας, δύο διαμερίσματα τα οποία, όπως είπε, «έχουν δεινοπαθήσει τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά την παροχή πόσιμου νερού».

Σε ερώτηση εάν οι άλλες δύο μονάδες που θα τοποθετηθούν είναι στην συγκεκριμένη περιοχή ή κάπου αλλού απάντησε πως αυτές θα τοποθετηθούν ακριβώς στον ίδιο χώρο, συν αυτή των Κουκλιών.

Σε σχέση με καταγγελίες ότι κάποιοι γεωργοί κλέβουν νερό για να ποτίζουν τα χωράφια τους για σκοπούς άρδευσης ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου ανέφερε πως δυστυχώς έχουν και αυτές τις πληροφορίες τις οποίες διερευνούν.

«Φαίνεται ότι από τα στοιχεία που έχουμε μία με δύο περιπτώσεις τουλάχιστον επιβεβαιώνονται ότι μας κλέβουν νερό και έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες σε λειτουργούς μας», είπε, όπως προχωρήσουν άμεσα «τόσο στην διακοπή της παράνομης παροχής πόσιμου νερού για σκοπούς άδρευσης αλλά και σε καταγγελία στην Αστυνομία, ούτως ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα ποινικά μέτρα εναντίον των παρανομούντων».

Σε ερώτηση εάν αλλάζει τίποτα ως προς το θέμα της παροχής νερού για σκοπούς άρδευσης ή παραμένουν τα ίδια δεδομένα ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως τα δεδομένα για σκοπούς άρδευσης είναι καλύτερα να τα αναλύσει ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Πάφου.

Επεσήμανε ωστόσο πως δεν νομίζει να υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή λέγοντας παράλληλα, πως έχουν γίνει κάποιες ρυθμίσεις που ικανοποιούν κατά το ελάχιστο τους γεωργούς.

Πρόσθεσε πως οι διαθέσιμες ποσότητες για σκοπούς άρδευσης είναι πολύ περιορισμένες, οπότε και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι υποχρεωμένο να διαχειριστεί με το καταλληλότερο τρόπο αυτό το ελάχιστο νερό που έχουμε στην διάθεση μας.

Απο την πλευρά του ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Πάφου Χάρης Κασιουλής σημείωσε πως οι εισροές στα φράγματα παραμένουν μηδαμινές, χαρακτηρίζοντας την περίοδο που διανύουμε παρά πολύ δύσκολη και σε επίπεδο διαχείρισης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών.

Στην βάση διαχείρισης του σεναρίου παραχώρησης εγκεκριμένων ποσοτήτων νερού το Τμήμα προχωρεί στην παρακολούθηση των μειωμένων ποσοτήτων που παραχωρούνται, συμπλήρωσε.

Απηύθυνε επίσης έκκληση στους γεωργούς αλλά και στους πολίτες ότι η διαχείριση νερού πρέπει να περιοριστεί με την ελάχιστη σπατάλη καθότι η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Σε ότι αφορά το φράγμα του Μαυροκόλυμπου ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αποκατάσταση του και στην βάση του χρονοδιαγράμματος που θέτει το Τμήμα ώστε πριν την χειμερινή περίοδο να έχει αποκατασταθεί κινούνται σ’ αυτό το πλάνο.

«Εκτιμούμε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ο μήνας υλοποίησης της αποκατάστασης και θα προλάβουμε την χειμερινή περίοδο να υποδεχτούμε νερό στο φράγμα», κατέληξε.

