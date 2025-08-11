Ανοίγει η πλατφόρμα για αγρότες, μελισσοκόμους, οινοποιούς και τοπικούς παραγωγούς. Στόχος η ανάδειξη της κυπριακής αγροτικής παραγωγής!

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία του διαδραστικού χάρτη «Τοπικά και Κυπριακά», μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που φιλοδοξεί να αναδείξει την τοπική αγροτική παραγωγή της Κύπρου και να ενισχύσει την προβολή μικρών και μεσαίων παραγωγών σε όλη την Κύπρο. Πρόκειται για δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Learn about CAP – Inclusive CAP», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους, οικοτεχνίες, οινοποιούς, επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, καθώς και σε καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα της αγροδιατροφής.

Προβολή, σύνδεση με το κοινό και ευρωπαϊκή αναγνώριση

Μέσα από τον χάρτη, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν δωρεάν τη δουλειά τους, να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και να συνδεθούν με το κοινό, παρουσιάζοντας πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο και στοιχεία επικοινωνίας. Παράλληλα, ο χάρτης λειτουργεί ως εκπαιδευτικό και ενημερωτικό εργαλείο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην ανάπτυξη της υπαίθρου και της βιώσιμης γεωργίας.

Η πλατφόρμα θα εξελίσσεται διαρκώς, με νέες προσθήκες παραγωγών και μελλοντική ενσωμάτωση σε εφαρμογή κινητού, με λειτουργίες όπως ειδοποιήσεις και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η εγγραφή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής φόρμας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν βασικές πληροφορίες για την παραγωγή τους και να ανεβάσουν φωτογραφίες, μέχρι το τέλος Αυγούστου. Η συμμετοχή στον χάρτη δεν προϋποθέτει ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη εδώ: https://forms.gle/7Lx3ib7irLX6N2628

Στόχος η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η ανάδειξη της ΚΑΠ

Το έργο «Learn about CAP – Inclusive CAP» στοχεύει στην ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μέσα από δράσεις επικοινωνίας και συνεργασίες με την τοπική κοινωνία. Ο διαδραστικός χάρτης «Τοπικά και Κυπριακά» λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση με τον τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]

Επικοινωνία: 22 580223